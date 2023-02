Um ano de guerra na Ucrânia: Zelensky promete vitória aos ucranianos

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, à esquerda, segura a bandeira de uma unidade militar enquanto um oficial a beija, durante um evento comemorativo por ocasião do primeiro aniversário da guerra no seu país, em Kiev, Ucrânia, sexta-feira, 24 de Fevereiro de 2023. (Gabinete de Imprensa Presidencial Ucraniano via AP)

AP