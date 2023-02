Isabel dos Santos e Manuel Vicente possuem imóveis de luxo em Londres

Isabel dos Santos/Londres

Londres – Isabel dos Santos e o antigo vice presidente angolano Manuel Vicente possuem várias casas em Londres que valem milhões de euros situadas nos bairros mais seletos e desejados da capital britânica.

O que até agora eram suspeitas e rumores foi confirmado pelos registos oficiais britânicos, atualizados nas últimas semanas para cumprir novas regras de transparência financeira.

Isabel dos Santos e Manuel Vicente adquiriram as propriedades entre 2006 e 2010 sob anonimato, através de empresas fachada registadas nos paraísos fiscais da Ilha de Man e Ilhas Virgens Britânicas.

A pressão para revelar os interesses dos oligarcas russos no Reino Unido acelerou legislação de combate ao crime económico e nos últimos meses os verdadeiros donos de milhares de imóveis foram revelados, incluindo de muitas pessoas politicamente expostas, como antigos lideres políticos ou familiares.

A organização não governamental Transparência Internacional quer agora que as autoridades britânicas colaborem com outros países onde existam processos judiciais de corrupção ou lavagem de dinheiro para perceber se os bens podem ser confiscados e as verbas devolvidas aos países prejudicados.

