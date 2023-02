Guerra na Ucrânia

Kiev quer manter afastamento de atletas russos nos Jogos Olímpicos de 2024

Kiev quer que atlestas russos continuem afastados dos Jogos Olímpicos de 2024. © Michel Euler / AP

Kiev – Persiste a dúvida sobre a presença dos atletas russos e bielorrussos nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.Em Kiev as autoridades apelam à manutenção da sanção de proibição de participação de atletas destes países, defendendo que não estão reunidas as condições para mudar a posição oficial do Comité Olímpico Internacional. Os atletas ucranianos continuam a treinar para os jogos e Kiev espera uma decisão final daqui a pouco mais de um mês.