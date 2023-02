Sistema elétrico/Ucrânia

Sistema eléctrico da Ucrânia restabelecido com recurso a energia nuclear

Mulher tenta deslocar-se no meio de escombros de um prédio residencial atingido por bombardeamentos russos no centro de Kharkiv, na Ucrânia. AP - Andrii Marienko

Texto por: José Pedro Frazão 1 min

Kiev – Aquecer as casas ou cozinhar refeições num inverno rigoroso tem sido um desafio para os ucranianos. Com os constantes ataques a infraestruturas energéticas, os ucranianos habituaram-se a cortes prolongados do abastecimento eléctrico. Mas neste momento as autoridades ucranianas conseguiram recuperar a estabilidade do sistema com recurso a energia nuclear