Após massacre, os habitantes de Bucha ajudam a reconstruir a sua cidade

Guerra na Ucrânia

© Daniel Berehulak pour The New York Times / MAPS

Um ano depois da invasão russa da Ucrânia, a cidade de Bucha, nos arredores de Kiev, tenta seguir em frente apesar da memória trágica de 419 mortes. Em entrevista à RFI, o autarca de Bucha explica a forma como se projecta o presente e o futuro desta localidade onde as casas destruídas vão sendo recuperadas com dinheiro estrangeiro.

Perto da rua Yablonska, onde foram encontradas dezenas de ucranianos abatidos na rua, o som não é de tiros ou explosões, mas apenas de berbequins e martelo. Várias casas danificadas durante a ocupação russa estão a ser reparadas com dinheiro da Fundação Howard Buffett, filho do bilionário Warren Buffett. No espaço de um mês de ocupação, foram destruídas cerca de 3200 infraestruturas civis na totalidade ou parcialmente.

O presidente da câmara de Bucha, Anatolii Fedorov, explica-nos que era preciso retirar os sinais da presença russa na cidade.

"Metaforicamente, precisávamos de lavar as nossas roupas, tudo o que estiver relacionado aos russos", explica o autarca. "Desde o primeiro momento, a nossa principal preocupação foi manter o funcionamento da cidade e a ordem em Bucha. Sabíamos que íamos aguentar os russos e que iríamos vencer", declarou.

80% dos habitantes voltaram a Bucha onde a prioridade dos últimos meses foi o restabelecimento do abastecimento de água e electricidade. Apenas os cortes programados da luz impedem alguma normalidade.

Mas em Bucha o pior foi mesmo a perda de quase 500 vidas. Mais para a frente ficará a possibilidade de criar um monumento evocativo dos acontecimentos de Bucha.

"Estamos a pensar construir um complexo memorial para lembrar a nossa vitória e as 419 pessoas que perdemos. Que seja uma memória daqueles acontecimentos mas também um símbolo de vitória porque a libertação da Bucha deu lugar à de outras cidades ucranianas", o autarca Anatoliy Fedorov, que acredita que os acontecimentos de Bucha vão perdurar "por dez gerações".

E porque a memória não será curta, subsiste sempre o medo do regresso dos russos. Assim como alguns familiares querem acreditar os quase 30 desaparecidos de Bucha foram levados para a Bielorrússia, também temem que dessa Bielorrússia possam vir de novo os russos.

"Pergunto-me como foi isto possível em 2022. Acreditamos no trabalho das forças armadas. Se tentarem de novo, tudo faremos para que tenham uma resposta adequada. Mas ninguém aqui está a salvo", adverte o presidente da Câmara de Bucha.

