Futebol: FC Barcelona perdeu frente ao Almería, Real Madrid empatou no dérbi

O FC Barcelona continua a liderar o campeonato espanhol da primeira divisão de futebol após a 23ª jornada com 59 pontos, após a derrota por 1-0 na deslocação ao terreno do Almería. Quanto ao Real Madrid empatou a uma bola frente ao Atlético Madrid.

FC Barcelona perdeu mas continua na liderança

Os ‘blaugranas’ perderam por 1-0 na deslocação ao terreno do Almería. O único tento foi apontado pelo avançado maliano El Bilal Touré.

Com esta derrota o FC Barcelona lidera a Liga Espanhola com 59 pontos, contando com 19 triunfos, dois empates e agora duas derrotas nesta época 2022/2023.

Real Madrid empatou no dérbi madrileno

Os ‘merengues’ empataram a uma bola, no Estádio Santiago Bernabéu frente aos ‘colchoneros’. O golo do Real Madrid foi apontado pelo avançado hispano-uruguaio Álvaro Rodríguez, enquanto o tento foi marcado pelo defesa uruguaio José Giménez.

Com este empate, os madrilenos continuam no segundo lugar com 52 pontos, a sete dos líderes catalães. Quanto aos ‘colchoneros’ estão no quarto posto com 42 pontos.

Os dois líderes voltam a jogar no próximo fim-de-semana, a 5 de Março: Real Betis-Real Madrid e FC Barcelona-Valência.

Vinícius Júnior (direita), avançado brasileiro do Real Madrid. © AFP - FADEL SENNA

