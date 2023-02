Israel e Palestina tentam tréguas na Jordânia antes do Ramadão

Conflito

Responsáveis israelitas e palestinianos encontram-se hoje na Jordânia para negociações que visam evitar a escalada do conflito entre os dois lados que acontece tradicionalmente no período do Ramadão.

O mês do Ramadão, que se vai celebrar entre 22 de Março e 21 de Abril, é normalmente propício ao aumento da violência entre palestinianos e israelitas, com as autoridades dos dois lados a encontrarem-se hoje na Jordãnia de forma a prevenir uma escalada entre as duas partes já para o mês que vem.

Do lado israelita, Ronen Bar, que dirige a Shin Bet, agência de segurança interior de Israel, vai marcar presença e do lado palestiniano, membros do partido Fatah, do Presisdente Mahmoud Abbas, também vão estar presentes.

Nestas negociações vai participar também Brett McGurk, responsável da Casa Branca para os Médio Oriente. Nesta reunião que vai decorrer em Aqaba, no Sul da Jordânia, haverá também representantes do Egipto e da Jordânia, dois países que com os Estados Unidos têm tentado mediar a situação entre Israel de um lado e Gaza e Cisjordânia do outro.

"Esta reunião acontece num momento crítico e constituiu um passo necessário por parte da Jordânia para tentar encontrar um acordo entre Israel e os palestinianos de forma a pôr fim à escalada de violência na região", disse um dos responsáveis à AFP, preferindo não se identificar.

As tensões têm subido de tom nos últimos meses entre israelitas e palestinianos e na quarta-feira uma incrusão israelita matou 11 palestinianos, entre os quais um jovem de 16 anos, deixando ainda cerca de 80 pessoas feridas com armas de fogo no Norte da Cisjordânia. Este é o ataque mais mortal das forças israelitas desde 2005.

Desde o início do ano já morreram na região 62 palestinianos, incluindo três menores, e 10 israelitas, incluindo um polícia.

