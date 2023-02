Pelo menos 43 migrantes morreram após naufrágio na costa de Itália

Imigração

Em mais um naufrágio trágico no Mediterrâneo, cerca de 43 corpos de migrantes deram à costa junto à cidade de Crotone, na Calabria. Mais de 80 sobreviveram ao naufrágio.

Entre os 43 mortos estava um recém-nascido de apenas alguns meses, segundo as autoridades italianas e equipas de Crotone, na Calabria, no Sul do país. Foram acolhidos entretanto 80 migrantes que sobreviveram ao naufrágio. O barco transportava cerca de 120 pessoas e colidiu com rochedos junta às praias, causando assim o naufrágio. alguns dos bombeiros estimam que pudesse haver até 200 pessoas a bordo.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, já reagiu e disse que é "um acto criminoso meter 200 pessoas num barco de 20 metros especialmente quando a previsão metereológica é má". A governante disse que o sue governo está a trabalhar para que os barcos não partam do outro lado do mar e que o resultado não seja este.

O Papa Francisco falou nesta tragédia e disse rezar pelos mortos e pelos sobreviventes. Já o Presidente Sergio Mattarella lamentou este naufrágio, dizendo que muitas das pessoas a bordo vinham do Afeganistão e do Iraque. Entre as vítimas mortais há "muitas crianças" declarou o Presidente italiano.

Este naufrágio acontece apenas alguns depois de a Itália ter aporovado novas regras que restrigem a imigração, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a incitar os Estados europeus a avançarem com uma reforma do direito de asilo nos 27 de forma a que este tipo de acidentes deixem de acontecer e as pessoas possam tentar vir para o continente de forma legal.

