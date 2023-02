Nova vaga de ataques russos com drones sobressaltam Ucrânia

Ucrânia

Os militares ucranianos usaram um projector para procurar drones no céu da cidade de Kiev durante um ataque russo na noite deste 27 de Fevereiro de 2023.

A Rússia desencadeou nas últimas horas a primeira sequência de ataques aéreos generalizados após o primeiro aniversário da invasão da Ucrânia. Com recurso a drones, as forças russas fizeram soar os alarmes de madrugada em toda a Ucrânia, representando o primeiro teste alargado às baterias antiaéreas ucranianas desde 24 de Fevereiro.

Os responsáveis da Região Militar de Kiev confirmam ter abatido 9 aparelhos não tripulados, vulgo drones, nos céus da capital da Ucrânia. Nenhum destes ataques, desencadeados em duas vagas separadas, fez vítimas ou estragos, de acordo com a mesma fonte.

Durante a noite a cidade de Khmelnytskyi, no centro da Ucrânia, foi atacada três vezes, fazendo 2 mortos morto e três feridos, segundo um último balanço. A zona de Zaporizhzhia foi alvo de mísseis russos também durante a noite. Um edifício foi atingido sem causar vítimas ou feridos.

Em Kharkiv, segunda cidade da Ucrânia, os alarmes soaram também esta manhã mas sem sinal de ameaça directa. A cidade está ainda a recuperar de ataques recentes que elevaram para meio milhar o número de casas que não estão em condições de serem recuperadas. 5 mil edifícios foram atingidos pelas forças russas. Há 150 mil pessoas agora em situação de sem abrigo, de acordo com responsáveis locais.

Do lado ucraniano, nota para ataques cirúrgicos em posições russas em Mariupol. Um avião russo foi entretanto seriamente danificado numa pista militar na Bielorrússia.

Os combates terrestres prosseguem no Donbass, com particular violência na zona de Bakhmut.

