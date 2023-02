Estados Unidos / China

Casa Branca proíbe funcionários federais de ter Tik Tok nos seus equipamentos

Para a Casa Branca, a Tik Tok representa um risco para a segurança nacional. REUTERS - Dado Ruvic

Texto por: Liliana Henriques 2 min

A Casa branca ordenou que as agências federais americanas tomem medidas para garantir que os seus equipamentos deixem de ter a aplicação chinesa Tik Tok no prazo de 30 dias. Esta decisão vem no seguimento da ratificação de uma lei neste sentido em Janeiro por Joe Biden. As autoridades americanas consideram que esta aplicação é uma ameaça para a segurança nacional, tal como o Canada ou as instituições europeias que também adoptaram dispositivos semelhantes para os seus funcionários.