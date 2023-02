Nas imediações de Kharkiv, a vigilância na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia

Ucrânia

Todos os dias, as forças russas desencadeiam 5 a 6 ataques a posições ucranianas junto à fronteira a 40 quilómetros da cidade de Kharkiv no nordeste do país. As forças ucranianas de defesa territorial estão alerta 24 horas por dia a monitorizar constantemente a actividade russa.

No posto de comando das forças ucranianas, a poucos quilómetros da fronteira com a Rússia, nos arredores de Kharkiv, faz-se a monitorização de todos os movimentos do lado russo junto à fronteira, tentando prevenir algum tipo de ataque que possa surgir e, de forma preventiva, poder também auxiliar a defesa desta região muito exposta a este tipo de ataques e que, aliás, foi sujeita a uma ofensiva no início da invasão em larga escala da Ucrânia por parte da Rússia.

O local onde este posto de comando se encontra foi ocupado na altura por parte dos russos.

Hoje, já depois da libertação destas zonas de ocupação russa, é possível perceber, num ponto mais avançado da defesa, as movimentações dos russos do outro lado da fronteira, com a tecnologia possível e também prestando apoio a alguns civis.

De acordo com as forças ucranianas, há nesta zona cerca de 250 civis já com alguma idade que não saíram destas localidades e cujo apoio é prestado também por voluntários escoltados pelas forças ucranianas.

