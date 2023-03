Ucrânia

Em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, o apoio humanitário continua a ser insuficiente

Áudio 01:32

Uma pessoa entra num edifício residencial atingido por um bombardeamento russo no centro da cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia, no dia 5 de Fevereiro de 2023. AP - Andrii Marienko

Texto por: José Pedro Frazão 2 min

Apesar de já não estar com as tropas russas à porta da cidade desde há 6 meses, Kharkiv no nordeste da Ucrânia continua a precisar de apoio humanitário, sobretudo nas aldeias fora do perímetro urbano. Muitas delas foram ocupadas pelos russos e agora dependem de ajuda de organizações como a Caritas para fazer chegar não apenas alimentos, mas também medicamentos. Como constata o repórter José Pedro Frazão, estas populações precisam também de um apoio médico que se revela insuficiente.