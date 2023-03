Pelo menos 36 pessoas morreram em colisão de comboios na Grécia

#Grécia

Pelo menos 36 pessoas morreram e 85 ficaram feridas no choque frontal entre um comboio de passageiros e um de carga, na terça-feira à noite, perto da cidade de Larissa, no norte da Grécia. O porta-voz do governo falou em “tragédia sem precedentes" e foi decretado um luto nacional de três dias.

Publicidade Continuar a ler

A bordo do comboio de passageiros estavam cerca de 350 pessoas. Pelo menos 36 morreram e 85 ficaram feridas, 66 das quais foram hospitalizadas, seis ficaram nos cuidados intensivos.

O acidente aconteceu pouco antes da meia-noite (hora local), perto da cidade de Larissa, no norte da Grécia, a cerca de 380 quilómetros de Atenas. O comboio de passageiros colidiu contra o comboio de mercadorias à saída de um túnel e, de acordo com o governador da região, ambos avançavam um contra o outro na mesma via.

Quatro carruagens descarrilaram e as duas primeiras incendiaram-se e foram quase completamente destruídas pela colisão, enquanto outra foi projectada a quase 90 graus da via. Quase 150 bombeiros, com 40 ambulâncias, foram enviados para o local. Ainda não foram divulgadas as possíveis causas do acidente, mas, inicialmente, a imprensa apontava para erro humano, ainda que exista a possibilidade de um dos comboios ter descarrilado e colidido com o outro.

O comboio de passageiros fazia a ligação entre Atenas e Tessalónica e transportava, na sua maioria, estudantes que regressavam a Tessalónica depois de um fim-de-semana prolongado.

O governo grego decretou três dias de luto nacional e o porta-voz do governo Yiannis Oikonomou disse que se trata de “uma tragédia sem precedentes". A imprensa grega também afirma que este é o pior acidente ferroviário da história do país. Em 1972, uma colisão entre dois comboios perto de Larissa matou 19 pessoas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro