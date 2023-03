Colisão de comboios na Grécia : Erro humano foi confirmado pelas autoridades

Grécia

O acidente ferroviário na Grécia aponta o problema das infras-estruturas ferroviárias. Embora o número de mortos possa ainda aumentar, a investigação está a progredir e o chefe de estação responsável pela situação já foi ouvido pela polícia.

Dois dias após o acidente ferroviário na Grécia que matou pelo menos 47 pessoas, o chefe de estação responsável pela via onde ocorreu o acidente admitiu o seu erro. O homem de 59 anos reconheceu, por intermédio de seu advogado, que era o responsável pela colisão e vai comparecer no tribunal de Larissa acusado de "homicídio negligente". O chefe de estação corre o risco de ser dondenado a sentença de prisão perpétua por ter permitido que um comboio civil com 352 passageiros usasse a mesma via que um comboio de transporte de mercadorias , os dois comboios acabando por colidir.

Konstantinos Genidounias, presidente do Sindicato de Condutores de Comboios gregos, apontou a obsolescência do sistema ferroviário grego, indicando que, se todos os "indicadores luminosos estivessem a funcionar, os comboios teriam parado entre 500 a 1000 metros um do outro". Uma declaração que se soma ao relatório do Sistema Europeu de Controlo de Comboios, que indentificou, no ano passado, possíveis problemas de segurança como "comboios circulando a 200 km/h sem nenhuma indicação das condições das vias para os condutores".

Por sua vez, o governo grego, após a renúncia do antigo ministro dos transportes, Kostas Karamanlis, pediu desculpas às vítimas do acidente através do novo ministro dos transportes, Giorgos Gerapetritis.

