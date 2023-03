G20: Rússia e Pequim denunciam chantagem e ameaças dos países ocidentais.

G20

O G20 está reunido em Nova Deli, na Índia, durante dois dias. Um encontro ao nível de Ministros dos Negócios Estrangeiros.

A tensão está a aumentar na reunião organizada entre os Chefes das diplomacias na Índia.

Esta quinta-feira, em conjunto, Moscovo e Pequim denunciam uma chantagem e ameaças feitas pelos países ocidentais.

À margem da cimeira do G20, os ministros dos Negócios estrangeiros da Rússia e da China, Sergueï Lavrov e Qin Gang, “rejeitaram qualquer tentativa de ingerência nos assuntos internos dos outros países, querendo impor as suas ideias com chantagem e ameaças”, pode-se ler no comunicado emitido pela diplomacia russa.

Entretanto a Índia, que preside ao organismo, pediu que os membros do G20 ultrapassassem as suas divisões no que diz respeito à Ucrânia e que se concentrassem sobre a redução da pobreza e do aquecimento global.

No entanto, esses temas são ocultados devido à guerra na Ucrânia. No sábado, a reunião do G20 de ministros das Finanças acabou sem um comunicado comum visto que a China e a Rússia não validaram o documento por causa das menções no texto à ‘Guerra na Ucrânia’.

Por fim, e voltando à reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros, o norte-americano Antony Blinken tem por objectivo renovar o acordo sobre as exportações dos cereais ucranianos, que termina a 18 de Março, e não conta avistar-se pessoalmente com o homólogo russo Sergueï Lavrov.

A cimeira deverá ser palco de diversas acusações sendo que o ministério russo afirmou que vai denunciar os culpados pelos “problemas na política mundial e na economia global”.

De notar ainda que o Governo brasileiro, representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Mauro Vieira, assumirá a presidência do G20 em 2024.

G20 na Índia. © AP - Sibi Arasu

