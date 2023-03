Izium: um hospital com anjos da guarda

Guerra na Ucrânia

Faz amanhã um ano desde que o hospital de Izium foi bombardeado. No entanto, a unidade hospitalar de uma das cidades mais devastadas do Leste da Ucrânia nunca parou de funcionar. operando a partir de uma cave mesmo durante a ocupação russa. Há seis meses voltaram para o piso térreo, agora já têm o segundo e o terceiro pisos.

De súbito há alguma agitação, mais um doente internado acaba de morrer. Todas as enfermeiras são mulheres e faltam homens para carregar o cadáver. Por isso, chegam a pedir ajuda à nossa equipa de reportagem para colocar o corpo numa maca, mas acaba por não ser necessário.

Só encontramos um ou dois homens, médicos no piso térreo. Um deles, Yuri Kuznetsov, recebe pacientes em consulta de traumatologia. Faz quase um ano que chegou ao hospital. Faz de tudo, ao longo da ocupação até ajudou num parto de emergência.

Diz-nos que manter o hospital a funcionar apesar da guerra e da ocupação russa foi um grande sucesso. Apesar do medo, porque de vez em quando sucediam casos como o do médico patologista que, conta Kuznetsov, foi alvejado só porque alguém do lado russo queria ficar com o seu carro.

O problema é o espaço físico para operar, com a destruição de uma ala do hospital. O equipamento para cirurgias oftalmológicas ficou inutilizado. Mas Yuri orgulha-se do trabalho do pessoal do hospital, nele incluindo médicos, enfermeiras e assistentes, mas também eletricistas, carpinteiros e canalizadores.

Numa zona com pouca cobertura de cuidados de saúde em tempos de guerra, o hospital é o ponto de abrigo ainda hoje para quem vive nas aldeias. Três a quatro mulheres de cerca de 60 anos aguardam para o médico observar a progressão dos seus tratamentos a fraturas.

“Houve como que um anjo da guarda à volta do hospital”, diz Yuri. Quando a guerra eclodiu, a unidade de saúde de Izium tinha já um gerador e uma boa farmácia hospitalar. E assim continua, porque a guerra, tal como a urgência de um hospital, não dá tréguas ao corpo clínico.

