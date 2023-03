Finlândia aprova lei para a integração na NATO, mas Hungria e Turquia ainda não concordaram

NATO

O parlamento finlandês acabou de aprovar o projecto de lei para a integração na NATO. No entanto a Hungria e a Turquia ainda não ratificaram a adesão da Finlândia.

Vinte e oito países membros da NATO já aprovaram a adesão da Finlândia e da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte. Por seu lado, a Hungria iniciou a 1 de Março os debates no parlamento sobre a integração ou não dos dois países nórdicos.

Para o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, "a entrada da Finlândia e da Suécia na NATO não coloca em perigo a segurança da Europa, nem a da Hungria". Uma declaração para tentar convencer a maioria governamental para aprovar o pedido de adesão de Estocolmo e Helsinquia.

A decisão, que devia ter sido tomada no outono, atrasou-se devido às críticas da Finlândia e da Suécia à democracia húngara feitas no passado. Péter Szijjártó, ministro dos negócios estrangeiros chegou mesmo a declarar que, dado que "esses dois países tinham declarado que não havia democracia na Hungria, porque deveríamos ter pressa em votar pela sua entrada na NATO?"

Em paralelo aos debates em Budapeste, a Hungria vai enviar uma delegação a Estocolmo a 9 de Março. A delegação irá depois deslocar-se a Helsinquia.

Uma questão está no centro das preocupações húngaras, o facto de, com a adesão da Finlândia à NATO, a Rússia ter uma fronteira directa de mais de 1000 km com a organização norte-atlântica. Segundo Péter Szijjártó, estas visitas terão como objectivo "dissipar as preocupações".

Por sua vez, a Turquia concordou em retomar as negociações com a Suécia a 9 de Março. Ancara reprova a complicidade da Suécia com membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão considerado como terrorista pelo poder turco.

Lembramos que a adesão de um país à organização militar deve ser validada por todos os membros da NATO para que este possa integrar a organização.

