Grécia: Nova jornada de protestos ao terceiro dia de luto nacional

#Acidente ferroviário

No cartaz pode ler-se "A privatização mata", durante um protesto na sequência do pior acidente ferroviário da Grécia. Sede da companhia ferroviária grega, Atenas, 1 de Março de 2023.

Esta sexta-feira, há novos protestos na Grécia, ao terceiro dia de luto nacional depois do acidente ferroviário de terça-feira, que matou, pelo menos, 57 pessoas. Esta quinta-feira, o governo grego reconheceu deficiências "crónicas" na rede ferroviária.

Publicidade Continuar a ler

Ao terceiro dia de luto nacional pela meia centena de pessoas que morreram no pior acidente ferroviário do país, foram convocados novos protestos silenciosos em várias cidades gregas em nome da "verdade". Os manifestantes querem saber como é que é possível que um comboio de passageiros e um de mercadorias possam ter circulado durante quilómetros na mesma via.

Ainda que o chefe da estação de Larissa, acusado de "homicídio por negligência", tenha reconhecido ter errado e arrisque a prisão perpétua, os sindicatos ferroviários afirmam que as falhas na linha que liga Atenas a Tessalónica eram conhecidas há anos. Por isso, pelo segundo dia consecutivo, o sector convocou uma greve, depois de ter paralisado o tráfego ferroviário na quinta-feira. Dia em que também cerca de 700 manifestantes se reuniram em frente à sede da companhia de caminhos-de-ferro Hellenic Train, em Atenas, a qual, cinco anos depois de ter sido privatizada, continua com os sistemas de segurança ainda por automatizar. Entre os cartazes no protesto, podia ler-se: “A privatização mata”. Houve também protestos em frente ao Parlamento, ainda na capital, e manifestações em Tessalónica.

Também esta quinta-feira, o governo fez o seu “mea culpa” e falou em falhas "crónicas" da rede ferroviária que levaram à tragédia, depois de o ministro dos Transportes ter pedido demissão horas após o acidente. O seu substituto foi encarregue de abrir um inquérito independente para apurar as causas do acidente. Esta manhã, a estação de Larissa foi alvo de buscas e uma fonte judicial explicou à Agência France Presse que a investigação pretende "iniciar processos criminais, se necessário, contra membros da administração" da companhia de caminhos-de-ferro.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro