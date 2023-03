#Ucrânia

Ucrânia: Os relatos dos civis que resistem e não deixam as suas casas

Cidade de Avdiivka, Ucrânia, 8 de Fevereiro de 2023. AFP - YASUYOSHI CHIBA

Texto por: José Pedro Frazão 2 min

Na Ucrânia, combates intensos continuam a travar-se na região do Donbass e, em particular, na província de Donetsk. Bakhmut e Avdiivka são alguns dos pontos críticos, onde os combates não poupam os civis que não querem deixar as suas casas.