Seis países europeus pedem a Israel para parar novas construções na Cisjordânia

A França, a Alemanha, a Itália, a Polónia, o Reino Unido e a Espanha manifestaram, este sábado, em comunicado, a sua “viva preocupação perante a continuação e intensificação da violência nos territórios palestinianos ocupados”. Estes países pedem, ainda, ao governo israelita para recuar na construção de 7.000 novos alojamentos na Cisjordânia.

No comunicado conjunto, a França, a Alemanha, a Itália, a Polónia, o Reino Unido e a Espanha pedem ao executivo israelita para “rever a decisão recente que aprova a construção de mais de 7.000 unidades de habitação em toda a Cisjordânia ocupada e a legalização dos colonatos selvagens”, manifestando a “viva oposição a todas as medidas unilaterais que comprometem a solução de dois Estados, nomeadamente no que toca aos avanços dos colonatos”.

Os porta-vozes dos chefes da diplomacia destes países também sublinham “condenar firmemente” o que descrevem como “violência cega dos colonos israelitas contra os civis palestinianos, nomeadamente a destruição das suas casas e dos seus bens”, ainda que denunciem os ataques que provocaram a morte de cidadãos israelitas.

A declaração surge dias depois de o ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, ter dito que achava que a localidade de Huwara deveria ser "aniquilada" depois do assassínio de dois irmãos israelitas nessa cidade. Depois, ele tentou minimizar as suas declarações, mas perante ataques de colonos israelitas à localidade, as condenações internacionais não tardaram.

"Inconcebível" foi a reacção do Alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, esta sexta-feira, afirmando que esse comentário é "uma declaração insensata de incitação à violência e hostilidade".

Aliados de Israel, os Estados Unidos também reagiram, com o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, a falar em declarações "irresponsáveis, bastante repugnantes e asquerosas" e também a considerar que “incitam à violência".

Também o ministério dos Negócios Estrangeiros francês falou em declarações “inaceitáveis, irresponsáveis e indignas da parte de um elemento do governo israelita”.

