Continua a luta pelo controlo de Bakhmut no leste da Ucrânia

O ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, visitou um "posto de comando" na frente de batalha no leste da Ucrânia. A visita ocorre numa altura em que continua a luta pelo controlo de Bakhmut, na região de Donetsk. As atenções estão também viradas para Zaporhizia, cidade em alerta para novos ataques depois do bombardeamento de um prédio esta semana.

O ministério da Defesa da Rússia indicou que o titular da pasta, Sergei Shoigu, inspeccionou um posto de comando avançado na zona "Donetsk-Sul", durante uma visita "à zona da operação militar especial". Porém, não foi especificada a localização exacta, nem a proximidade da linha da frente, nem a data desta visita.

Entretanto, continuam os combates para o controlo de Bakhmut, na região de Donetsk, uma localidade que se tornou um símbolo porque está no centro dos combates entre os dois lados há meses. Na sexta-feira, Yevgeny Prigozhin, responsável pelo grupo paramilitar Wagner e que está na linha de frente na batalha de Bakhmut, afirmou que a cidade estava "praticamente cercada" e disse ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para ordenar a retirada das suas tropas.

O porta-voz do exército ucraniano, Serguiï Tcherevaty, disse, este sábado, ao canal televisivo My-Ukraina que "a situação em Bakhmut está difícil, mas sob controlo" e que a cidade é actualmente "o epicentro" do conflito.

As atenções estão também viradas para Zaporhizia, cidade em alerta para novos ataques depois do bombardeamento de um prédio há dois dias, no qual morreram dez pessoas, incluindo uma criança.

Esta sexta-feira, o Presidente dos Estados Unidos Joe Biden anunciou uma nova ajuda militar à Ucrânia no valor de 400 milhões de dólares. Por sua vez, o Presidente ucraniano recebeu, este sábado, em Lviv, a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola. "A Ucrânia tem como objectivo (…) começar as negociações para aderir à União Europeia ainda este ano", escreveu Volodymyr Zelensky no Telegram.

