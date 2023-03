#Guerra na Ucrânia

Ucrânia : Os relatos da fuga de Bakhmut

Áudio 01:45

Comboio em Pokrovsk, na região de Donetsk. 30 de Novembro de 2022. AFP - ANATOLII STEPANOV

Texto por: José Pedro Frazão 1 min

Todos os dias um comboio parte do Donbass com gente que vem da linha da frente, não do combate mas da sobrevivência. Pelo menos um autocarro com deslocados de Bakhmut, ou Chasiv Yar, tem chegado diariamente à estação de Pokrovsk, cidade controlada pelos ucranianos, na província de Donetsk. Oiça aqui a reportagem.