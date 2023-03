China aumenta orçamento para a Defesa

#China

A China anunciou, este domingo, um aumento do orçamento para a Defesa, num contexto de tensões internacionais. Pequim vai gastar o equivalente a 225 mil milhões de dólares no sector, ou seja, o segundo maior orçamento militar mundial a seguir ao dos Estados Unidos.

Publicidade Continuar a ler

É o maior aumento nos últimos três anos : 7,2%, mas continua inferior ao patamar de 10% pelo oitavo ano consecutivo. Ainda assim, Pequim vai gastar o equivalente a 225 mil milhões de dólares na Defesa, ou seja, o segundo maior orçamento militar mundial a seguir ao dos Estados Unidos. O que gera alguma desconfiança por parte dos países vizinhos, como a Índia, o Japão e as Filipinas, mas também dos Estados Unidos e da própria NATO. Basta ver que altos responsáveis americanos acusaram a China de querer invadir Taiwan dentro de alguns anos e de ter uma frota de balões militares a espionar o mundo.

O aumento no orçamento da Defesa foi apresentado na sessão plenária anual da Assembleia Nacional Popular que arrancou este domingo, em Pequim. Também foi anunciado que é esperado um crescimento económico de 5% para este ano, depois de três anos de restrições anti-covid-19. Ainda assim, esta projecção é uma das mais fracas em décadas. Em 2022, o crescimento chinês foi de 3% devido à recessão económica mundial, à pandemia, aos confinamentos e a uma crise no imobiliário.

A reunião anual acontece, então, numa altura em que Pequim tenta revitalizar a actividade económica, depois de o chefe de Estado Xi Jingping ter enfrentado protestos em Novembro contra a política "zero covid" e uma vaga de mortes quando decidiu, depois, acabar com as restrições sanitárias. Ainda assim, o líder chinês vai obter um terceiro mandato como Presidente, depois de ter garantido, em Outubro, no 20.º Congresso do Partido Comunista Chinês, um terceiro mandato inédito como secretário-geral da força partidária. Nesta sessão parlamentar, Li Qiang, anterior líder do Partido Comunista em Xangai e próximo de Xi Jinping, deve ser designado como novo primeiro-ministro e substituir o primeiro-ministro cessante, Li Keqiang.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro