Futebol: Benfica venceu na Liga Portuguesa antes de jogo frente ao Club Brugge na Champions

O Benfica venceu por 2-0 o Famalicão e continua na liderança na primeira divisão portuguesa de futebol com 62 pontos, mais oito do que o FC Porto.

Após a 23ª jornada da Liga Portuguesa, o SL Benfica ocupa o primeiro lugar na tabela classificativa com 62 pontos.

Os encarnados alcançaram o 20° triunfo frente ao Famalicão. As águias derrotaram os famalicenses por 2-0.

Os golos lisboetas foram apontados pelo avançado português Gonçalo Ramos, que bisou. Gonçalo Ramos é por enquanto o melhor marcador do campeonato português com 15 tentos apontados à frente do luso-angolano João Mário (Benfica) com 14 e do espanhol Fran Navarro (Gil Vicente) com 13 golos marcados.

Os encarnados têm 62 pontos, mais oito do que o FC Porto que ocupa o segundo lugar com 54 pontos.

De notar que o Benfica defronta os belgas do Club Brugge na terça-feira 7 de Março num jogo a contar para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol. Na primeira mão os lisboetas venceram por 0-2 na Bélgica.

Na 23ª jornada da Liga Portuguesa, os portistas acabaram por vencer por 1-3 na deslocação ao terreno do Chaves. Os tentos dos portistas foram apontados pelo inglês Danny Namaso, pelo português Otávio e pelo espanhol Toni Martínez, isto enquanto o único golo dos flavienses foi marcado pelo canadiano Steven Vitória.

Os dragões têm oito pontos de atraso sobre o Benfica, mas têm sobretudo cinco pontos de vantagem em relação ao Sporting de Braga.

Os bracarenses ocupam o último lugar no pódio com 49 pontos e defrontam neste domingo o Rio Ave, em casa, no Estádio Municipal de Braga.

Um lugar que dá acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões europeus de futebol, uma posição que o Sporting CP quer atingir.

Os sportinguistas estão no quarto posto com 47 pontos, a dois dos bracarenses. Na 23ª jornada da Liga Portuguesa, os leoninos venceram por 0-1 na deslocação ao terreno do Portimonense.

O único tento dos lisboetas foi apontado pelo português Paulinho.

A próxima jornada decorre a 10, 11, 12 e 13 de Março.

