Futebol: FC Barcelona venceu, Real Madrid tropeçou na Liga Espanhola

O FC Barcelona continua a liderar o campeonato espanhol da primeira divisão de futebol após a 24ª jornada com 62 pontos, após o triunfo por 1-0 frente ao Valência. Quanto ao Real Madrid empatou sem golos na deslocação ao terreno do Real Betis.

O líder do campeonato, o FC Barcelona, tem agora nove pontos de vantagem em relação ao Real Madrid após a 24ª jornada da Liga Espanhola de futebol.

FC Barcelona venceu e aumentou vantagem na liga

Os ‘blaugranas’ venceram por 1-0 frente ao Valência. O único tento foi apontado pelo avançado brasileiro Raphinha.

Com este triunfo o FC Barcelona lidera a Liga Espanhola com 62 pontos, contando com 20 triunfos, dois empates e duas derrotas nesta época 2022/2023.

Real Madrid empatou novamente e perdeu pontos

Os ‘merengues’ empataram sem golos na deslocação ao terreno do Real Betis.

Com este empate, os madrilenos continuam no segundo lugar com 53 pontos, a nove dos líderes catalães.

De notar que no terceiro lugar está o Atlético Madrid que venceu por 6-1 a equipa do Sevilla. Os ‘colchoneros’ estão no terceiro posto com 45 pontos.

Os dois líderes voltam a jogar no próximo fim-de-semana, a 11 e 12 de Março: Real Madrid-Espanyol e Athletic Bilbao-FC Barcelona.

