Ucrânia: Ataque com míssil russo deixa 13 mortos em Zaporijia

Bombardeamento em Zaporijia. Imagem de Arquivo. © AFP - MARINA MOISEYENKO

Texto por: José Pedro Frazão 3 min

Zaporijia – Em Zaporijia, no leste da Ucrânia, subiu para 13 o número de vítimas mortais de um ataque russo a um prédio residencial do centro da cidade. O jornalista José Pedro Frazao esteve no local e conta-nos como decorreu as operações de rescaldo deste ataque .