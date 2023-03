Tunísia: Presidente anuncia medidas a favor dos estudantes e migrantes subsaarianos

Migrantes/Tunísia

Na Tunísia, multiplicaram-se, nas últimas semanas, os relatos de violência contra migrantes da África Subsaariana. A situação atingiu proporções graves após o Presidente, Kaïs Saïed, ter feito declarações controversas sobre a vaga de migrantes em situação irregular no país.

Publicidade Continuar a ler

Este domingo, 5 de Março, as autoridades decidiram anunciar medidas para facilitar os processos de residência dos estudantes subsaarianos. Para além disso, concordaram em flexibilizar as medidas para permitir que os migrantes em situação irregular, no país, possam partir de forma voluntária.

De acordo com a correspondente da RFI em Tunis, Lilia Blaise, a presidência rejeitou as acusações de racismo de que tinha sido alvo, após declarações controversas sobre a situação dos migrantes ilegais no país. Ainda assim, decidiu anunciar estas medidas, através de um comunicado divulgado este domingo, para apaziguar a tensão.

Entre as medidas elencadas está uma autorização de residência pelo período de um ano para estudantes, a possibilidade de alargamento do pedido de autorização de residência, de três para seis meses, e ainda a criação de um número de telefone gratuito para denunciar violações de direitos.

Apesar deste período de aparante “calmia”, as associações de estudantes denunciaram novos ataques contra um estudante do Burkina Faso num supermercado e ainda contra dois jovens provenientes do Congo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro