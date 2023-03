Ucrânia: o regresso às aldeias entre Mykolaiv e Kherson.

Guerra Ucrânia/Rússia

Kherson – No sudeste da Ucrânia, a situação é tensa em Kherson, onde russos e ucranianos estão separados pelo rio Dnipro. Os bombardeamentos são diários e não poupam os civis. Mas há quem regresse às aldeias que fazem fronteira com o concelho vizinho de Mikolaiv.

Publicidade Continuar a ler

Posad Prokovske é uma aldeia a meio caminho entre Mikolaiv e Kherson. Os russos bombardearam a aldeia, mas nunca a chegaram a ocupar.

Apesar disso, apenas 15 dos 2.400 habitantes ficaram sempre na terra. Hoje, tem 300 pessoas. Não há electricidade nem comunicações.

Esta manhã, estava a ser feita a distribuição da madeira para a comunidade conseguir refazer as casas. Muitas têm lonas provisórias, colocadas com o apoio das Nações Unidas.

O responsável provisório da administração da aldeia diz que é impossível reconstruir sem uma forte ajuda. São 940 casas destruídas.

Aldeia de Posad Prokovske, entre Mikolaiv e Kherson {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

No final da semana, vão chegar 366 módulos de contentores para abrigar quem não tem onde dormir. É o caso de um grupo que encontrámos no centro da aldeia. Eles têm estado deslocados, na cidade de Mikolaiv, a cerca de 20 quilómetros, mas a reabertura de uma escola local, obrigou-os a voltar a uma casa que não têm. Uma das mulheres desse grupo diz-me que também precisa de ajuda financeira, pois a pensão não chega para viver. Regressam para reconstruir a casa bombardeada pelos russos e com a esperança na vitória.

É um retorno que está a acontecer, sobretudo, em Mikolaiv, contrastando com a cidade vizinha de Kherson, onde apesar de ter sido reconstruída pelos ucranianos em Novembro, a situação é muito tensa e não tem levado a regressos massivos de habitantes.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro