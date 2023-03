Liga dos Campeões: Benfica tenta seguir em frente na prova

Futebol

O SL Benfica defronta esta terça-feira 7 de Março os belgas do Club Brugge num jogo a contar para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

O Estádio da Luz, em Lisboa, acolhe o encontro entre os portugueses do SL Benfica e os belgas do Club Brugge naquele que será o jogo decisivo no caminho até aos quartos da Champions League.

Vantagem Benfica

Os encarnados estão na frente visto que na primeira mão venceram por 0-2 na deslocação à Bélgica com golos do luso-angolano João Mário, de grande penalidade, e do brasileiro David Neres.

Uma vantagem importante, mas não decisiva. Um triunfo belga com dois golos de diferença será suficiente para levar o encontro para o prolongamento. Visto que a regra do golo apontado fora já não existe, antes quem marcasse mais golos fora tinha vantagem no desempate, o prolongamento é altamente provável.

Outro cenário, uma vitória belga com três golos de vantagem e isso significaria um apuramento para o Club Brugge.

Para os lisboetas as coisas são mais simples: Um triunfo, um empate ou até uma derrota por um golo de diferença assegura o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Club Brugge, uma possibilidade?

Na fase de grupos da Liga dos Campeões, os belgas venceram o FC Porto, na cidade portuguesa por… 0-4. O clube da Bélgica venceu fora, e perdeu em casa também por 0-4 frente aos portistas. No entanto mostra o poderio ofensivo que podem ter os belgas.

O histórico não favorável à equipa belga, mesmo assim, de notar que para além do triunfo perante o FC Porto, um outro clube belga, o Union St. Gilloise, venceu o Sporting de Braga, em território português, na fase de grupos da Liga Europa por 1-2.

E o historial entre os dois países?

Em 40 jogos realizados entre clubes portugueses e belgas, os lusos venceram 27 contra quatro, e ainda houve nove empates.

A última vez que o Benfica não venceu em casa uma equipa belga foi em 1988/1989 com um empate a uma bola diante do FC Liègeois na antiga Taça UEFA.

O último triunfo em casa dos lisboetas foi durante a fase de grupos da Liga Europa com uma vitória por 3-0 frente ao Standard de Liège na época 2020/2021.

De realçar ainda que o Benfica está invicto em casa frente a equipas belgas: em 10 jogos, soma oito vitórias e dois empates, e os encarnados sempre marcaram pelo menos um golo.

O jogo entre o SL Benfica e o Club Brugge decorre esta noite no Estádio da Luz.

Em entrevista à RFI, João Victor, defesa-central de 24 anos do Nantes, emprestado pelo SL Benfica, abordou o jogo dos encarnados na Liga dos Campeões afirmando que o clube pode ir longe na prova.

João Victor, defesa brasileiro do Nantes 07-03-2023

João Victor, futebolista de 24 anos, já representou entre outros clubes o Corinthians no Brasil, o Benfica em Portugal e agora o Nantes em França.

De notar ainda que esta terça-feira decorre um outro jogo entre os ingleses do Chelsea e os germânicos do Borussia Dortmund.

Na primeira mão os alemães venceram por 1-0 com o único golo a ser apontado pelo avançado de 21 anos, Karim Adeyemi.

Karim Adeyemi, avançado alemão do Borussia Dortmund. © AFP - INA FASSBENDER

