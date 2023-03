António Guterres na Ucrânia para desbloquear acordo de exportação de cereais da Ucrânia

ONU/Ucrânia

António Guterres está em Kiev, na Ucrânia, para um encontro a esta hora com o presidente. A renovação do acordo de escoamento dos cereais ucranianos é o tema que leva o Secretário Geral da ONU pela terceira vez à Ucrânia desde o início da invasão russa.

António Guterres veio a Kiev reunir com o Presidente ucraniano para tentar desbloquear o acordo de exportação de cereais da Ucrânia, que expira a 18 de Março.

Kiev pretende renovar o acordo por mais um ano. Moscovo tem sinalizado desagrado alegando que os seus interesses agrícolas não estão a ser salvaguardados. A Rússia alega que está sob constrangimentos internacionais importantes do ponto de vista logístico e de pagamentos que impedem a exportação dos seus próprios produtos agrícolas.

Rússia e Ucrânia não negoceiam este processo directamente mas através de parceiros mediadores como a Turquia e as Nações Unidas. O acordo foi alcançado em julho e renovado em Novembro e permite escoar os cereais para os mercados alimentares internacionais.

A viagem de Guterres a Kiev fica marcada por um percalço de segurança pouco habitual a este nível. O Secretário-Geral da ONU chegou a aguardar mais de uma hora por uma "luz verde" de segurança, dentro do carro e em frente ao hotel em que pernoitou, em Kiev.

O secretário-geral das Nações Unidas, no momento em que se dirigiu para o veículo, recusou prestar declarações aos jornalistas. Fonte do gabinete de Guterres diz à RFI que a negociação para a extensão do acordo encontra-se numa fase delicada, justificando o facto de Guterres não pretender prestar declarações alargadas à imprensa.

O relato é do repórter José Pedro Frazão.

Correspondência da Ucrânia 08-03-2023

Os militares ucranianos usaram um projector para procurar drones no céu da cidade de Kiev durante um ataque russo na noite deste 27 de Fevereiro de 2023. © REUTERS - GLEB GARANICH

