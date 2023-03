Guerra na Ucrânia

A Ucrânia está em guerra há mais de um ano, na data em que se assinalam os direitos das mulheres o repórter José Pedro Frazão dá-nos conta da visibilidade das ucranianas num conflito ainda sem fim à vista.

O dia Internacional da Mulher não passa à margem da guerra na Ucrânia. Muitas mulheres fugiram do país com os seus filhos, mas ficaram muitas no país, ajudando na economia mas também nas fileiras militares.

Antes da invasão russa, 30.000 mulheres estavam nas Forças Armadas ucranianas - cerca de 20% do total. De acordo com os dados divulgados por Kiev, esse número subiu para 59.000, incluindo 19.000 mulheres civis a trabalhar para os militares. Estima-se que 5000 estejam mesmo em operações designadas. 101 mulheres morreram nesta guerra.

Desde 2021 que a Ucrânia tem uma mulher como brigadeiro-general, ou seja, no topo das patentes. Em 22 ministros, cinco são mulheres no Gabinete de Ministros da Ucrânia. A guerra implicou uma queda da Ucrânia no índice mundial de desigualdade de género, que está agora em 81º lugar entre 162 países.

De acordo com os dados mais recentes do ministério da Economia, a diferença salarial entre homens e mulheres na Ucrânia é de 19%.

48% dos pequenos negócios que abriram durante a guerra foram iniciados por mulheres. 87% dos quase 8 milhões de refugiados que saíram da Ucrânia são mulheres e crianças. Os homens não podem sair do país e também, aqui, as mulheres representam uma trave mestra do esforço de guerra ucraniana.

