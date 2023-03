Futebol: SL Benfica apurou-se para os quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus

Futebol

O SL Benfica esmagou os belgas do Club Brugge por 5-1 e apurou-se para os quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Publicidade Continuar a ler

A equipa portuguesa tinha vencido na primeira mão dos oitavos-de-final por 0-2 na deslocação ao terreno dos belgas do Club Brugge. Na segunda mão, que decorreu nesta terça-feira, 7 de Março, os encarnados receberam o clube da Bélgica no Estádio da Luz.

Dois golos na primeira parte…

Perante mais de 60 mil espectadores presentes no estádio em Lisboa, o Benfica entrou a marcar no jogo com um tento após um minuto e 13 segundos do médio luso-angolano João Mário de calcanhar. No entanto o golo foi invalidado pelo árbitro devido a um fora-de-jogo do avançado português Gonçalo Ramos no início da jogada.

Os encarnados continuaram a atacar e conseguiram abrir o marcador apenas aos 38 minutos com um tento do avançado português Rafa Silva.

Após esse primeiro golo, os lisboetas vão aumentar a vantagem ainda antes do intervalo com um tento apontado pelo avançado português Gonçalo Ramos aos 45+2 minutos.

E três golos na segunda parte…

A segunda parte começou no mesmo ritmo que a primeira. Os encarnados dominaram os belgas e conseguiram marcar mais três golos.

Gonçalo Ramos bisou neste encontro, marcando um segundo tento aos 57 minutos de jogo.

Depois foi a vez do internacional português João Mário acrescentar um quarto tento de grande penalidade aos 71 minutos.

Por fim, o quinto e último golo dos encarnados foi apontado pelo avançado brasileiro David Neres aos 77 minutos, isto após ter entrado em campo aos 63 minutos.

Belgas marcaram um tento, Benfica apurou-se

Nos minutos finais, os belgas vão reduzir o marcador com um golo apontado pelo holandês Bjorn Meijer aos 87 minutos.

O Benfica acabou por vencer por 5-1 e apurou-se para os quartos-de-final visto que na primeira mão já tinha vencido por 2-0. No conjunto das duas mãos, os encarnados triunfaram por 7-1.

Chelsea também nos quartos

Os ingleses do Chelsea venceram por 2-0 os germânicos do Borussia Dortmund e apuraram-se para os quartos-de-final. Os tentos foram apontados pelo britânico Raheem Sterling e pelo alemão Kai Havertz, de grande penalidade.

No conjunto das duas mãos, os britânicos triunfaram por 2-1 visto que na primeira mão os alemães tinham vencido por 1-0.

Troféu da Liga dos Campeões europeus. © REUTERS - MURAD SEZER

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro