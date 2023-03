Grécia: Primeiro-ministro promete "transparência absoluta" sobre acidente ferroviário

#Grécia

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, prometeu, esta quinta-feira, "transparência absoluta" sobre a catástrofe ferroviária que fez 57 mortos, a 28 de Fevereiro, e que criou uma vaga de protestos no país. Hoje, a justiça abriu processos contra três outros trabalhadores dos caminhos-de-ferro.

Publicidade Continuar a ler

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, declarou, esta quinta-feira, que vai haver "uma transparência absoluta no inquérito para encontrar as falhas" no sistema de transportes. O chefe de governo prometeu, ainda, "acções imediatas para melhorar a situação problemática nos transportes ferroviários" e "dar tudo por tudo" para garantir melhorias nos sistemas de segurança.

Também esta quinta-feira, a justiça grega abriu novos processos contra três outros trabalhadores dos caminhos-de-ferro, depois de o chefe da estação de Larissa ter sido indiciado e colocado em prisão preventiva. Entre eles, estão um inspector ferroviário e dois funcionários acusados de terem deixado o posto de trabalho mais cedo do que o previsto no dia do acidente.

Esta quarta-feira, mais de 65.000 manifestantes voltaram às ruas, em uma nova jornada de protestos marcada por uma grave quase geral nos sectores público e privado. Foram registados confrontos entre a polícia e manifestantes em Atenas e em Tessalónica.

Atribuido a um "erro humano", este acidente ferroviário é o pior que a Grécia conheceu nos últimos anos e provocou uma onda de protestos contra a vetustez da rede ferroviária e contra a passividade do governo perante os alertas dos sindicatos e especialistas sobre a falta de segurança no sector.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro