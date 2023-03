Israel: Novos protestos contra reforma judicial

#Israel

Esta quinta-feira é mais uma jornada de mobilização contra a reforma judicial em Israel, com dezenas de protestos em todo o país. Um dos principais é junto ao aeroporto internacional de Telavive, onde o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deve embarcar para Roma.

Publicidade Continuar a ler

Hoje é mais um dia de protestos contra o projecto de reforma judicial do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, ainda que o Governo já tenha dito que vai mesmo avançar com as mudanças.

A mobilização conta com dezenas de manifestações convocadas para todo o país. Aquela que está a concentrar mais atenções decorre junto do aeroporto Ben Gourion, ao lado de Telavive, onde o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deve apanhar um voo para uma deslocação oficial a Roma. Apesar do importante aparato policial, centenas de carros com bandeiras israelitas provocaram um enorme engarrafamento, limitando o acesso ao aeroporto.

Os protestos começaram em Janeiro, depois de o projecto da reforma judicial ter sido proposto pela coligação ultranacionalista empossada em Dezembro por Benjamin Netanyahu. A reforma visa dar ao parlamento controlo sobre as nomeações judiciais, o poder de anular decisões do Supremo Tribunal e a capacidade de aprovar leis não sujeitas a revisão judicial. Os opositores da reforma alertam que as mudanças irão corroer o sistema e as instituições democráticas. Além disso, a reforma acontece numa altura em que está a decorrer o julgamento de Netanyahu por acusações de corrupção.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro