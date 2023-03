Tiroteio num local de culto de Testemunhas de Jeová faz vários mortos em Hamburgo

Crime

Oito pessoas morreram na noite de quinta-feira na sequência de um tiroteio num Salão do Reino, como se designa o local de culto das Testemunhas de Jeová, em Hamburgo, na Alemanha. Acredita-se que o atirador, encontrado morto no local, tivesse feito parte deste culto.

Publicidade Continuar a ler

Os tiros começaram a ser ouvidos pelos vizinhos do Salão do Reino, instalado no bairro de GrossBorstel, em Hamburgo, por volta das 21:00 locais e a polícia acorreu imediatamente a este centro de culto, mas o atirador já tinha conseguido disparar pelo menos 12 tiros, tendo-se refugiado depois no primeiro andar, onde terá acabado por tirar a própria vida.

Nos curtos minutos em que esteve dentro do equivalente de uma igreja para as Testemunhas de Jeová, o homem que terá entre 30 e 40 anos segundo a revista alemã "Der Spiegel", matou oito pessoas e feriu outras 25, sendo que oito delas estão em estado crítico. Acredita-se que este homem fizesse ou tivesse feito parte deste grupo de Testemunhas de Jeová, desconhecendo-se até agora as motivações para este crime.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, denunciou um "acto brutal de violência" contra esta comunidade religiosa, já as Testemunhas de Jeová na Alemanha disseram ter sido alvo de um "ataque horrível", com o autarca de Hamburgo, Peter Tschentscher, a dizer que o ataque está "a chocar" a cidade.

Schlimme Nachrichten aus #Hamburg. Mehrere Mitglieder einer Jehova-Gemeinde sind gestern Abend einer brutalen Gewalttat zum Opfer gefallen. Meine Gedanken sind bei ihnen und ihren Angehörigen. Und bei den Sicherheitskräften, die einen schweren Einsatz hinter sich haben. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 10, 2023

O tiroteio levou ao encerramento de ruas e desvios no trânsito na cidade durante esta madrugada, com a polícia a procurar pistas sobre quem seria este atirador e com os paramédicos e bombeiros a socorrerem as vítimas.

Há cerca de 175 mil pessoas que se identificam como Testemunhas de Jeová na Alemanha, com cerca de 3.800 a seguirem esta religião em Hamburgo. Esta é uma religião que começou nos Estados Unidos, no século XIX, com cerca de 8,5 milhões de crentes em todo o Mundo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro