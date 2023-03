Xi Jinping reeleito para terceiro mandato como Presidente da China

#China

Xi Jinping obteve, esta sexta-feira, um terceiro mandato histórico como Presidente da China, depois de um voto por unanimidade no Parlamento.

Quase três mil membros da Assembleia Popular Nacional elegeram Xi Jinping para um terceiro mandato, algo histórico que o reforça como o líder mais poderoso do país desde Mao Tsé-Tung, que ficou 27 anos no poder. A eleição não constitui qualquer surpresa já que o Parlamento é dominado pelo Partido Comunista Chinês, no poder. Aos 69 anos, Xi Jinping já tinha obtido, em Outubro, um prolongamento de cinco anos na chefia do partido e da comissão militar, os dois mais importantes cargos do poder no país.

O terceiro mandato é possível graças a uma emenda constitucional realizada em 2018, em que foi eliminado o limite de dois mandatos consecutivos de cinco anos para os chefes de Estado.

Os últimos meses foram complicados para Xi Jinping que enfrentou protestos no final de Novembro contra a sua política de “Covid-zero” e, depois, uma significativa vaga de mortes quando acabou com essa mesma política.

Na sessão plenária foram, também, aprovadas as nomeações de Han Zheng para vice-presidente e de Zhao Leji para presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional.

O Presidente russo, Vladimir Putin, cujo país é um parceiro próximo a nível económico e diplomático da China, já felicitou Xi Jinping. Numa mensagem publicada pelo Kremlin, Vladimir Putin escreveu: “A Rússia aprecia imenso a sua contribuição pessoal para o reforço das relações entre os nossos países.”

