Ucrânia/Rússia

Guerra dos drones entre a Ucrânia e a Rússia

Guerra dos drones entre a Ucrânia e a Rússia. © REUTERS - STRINGER

Texto por: José Pedro Frazão 2 min

A guerra na Ucrânia está a ser também a primeira grande guerra com uso massivo de drones. Ambas as partes usam este recurso para fazer mossa no inimigo. Do lado ucraniano, só são conhecidas as estatísticas dos ataques russos. O presidente Volodymyr Zelensky revela que a Ucrânia foi atacada mais de 1000 vezes por drones em quase 13 meses de guerra.