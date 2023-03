Rússia / Ucrânia

Ucrânia prepara dezenas de milhares de voluntários para a nova ofensiva

Áudio 01:26

O Ministro do Interior Ucraniano, Ihor Klymenko, anunciou que Kiev está a preparar dezenas de milhares de soldados para uma nova contra-ofensiva russa no leste do país. AP - Libkos

Texto por: José Pedro Frazão 1 min

Rússia e Ucrânia procuram recrutar mais soldados para a nova fase da Guerra. Kiev espera uma contra-ofensiva russa de maior magnitude nas próximas semanas no Leste. Para a resposta, a Ucrânia procura reforçar os contingentes com reservistas e voluntários... o ministério do interior ucraniano acaba de revelar que há mais efetivos preparados para essa nova fase.