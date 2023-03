Estados Unidos: Joe Biden fala em "solidez do sistema bancário"

#Economia

Logótipo do Silicon Valley Bank na sede do banco em Santa Clara, Califórnia. 10 de Março de 2023.

O Presidente dos Estados Unidos afirmou, esta segunda-feira, que os "americanos podem confiar na solidez do sistema bancário". Joe Biden teve de se pronunciar sobre o tema devido aos receios de contágio financeiro mundial após o colapso, na sexta-feira, do banco Silicon Valley Bank.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, disse que os contribuintes não serão responsáveis pelas perdas de uma falência bancária e pediu ao Congresso para "reforçar" a regulação do setor.

Em causa, o colapso do Silicon Valley Bank, o principal banco para startups tecnológicas do país, e a intervenção dos reguladores norte-americanos, neste fim-de-semana, junto de um segundo banco, o Signature Bank.

O colapso do SVB é a segunda maior falência de uma instituição financeira na história dos Estados Unidos desde 2008 e os investidores temem uma repetição da crise financeira mundial desse ano. O receio de que outros bancos possam enfrentar problemas semelhantes levou à venda generalizada de acções de bancos em todo o mundo.

Esta segunda-feira, as bolsas europeias continuavam em queda e a registar a pior sessão do ano. Entretanto, o HSBC, o maior banco europeu, anunciou hoje a compra da filial do SVB no Reino Unido, através de um resgate privado facilitado pelo Governo britânico e pelo Banco de Inglaterra.

