HRW acusa Rússia de deportar ilegalmente crianças ucranianas

A Human Rigths Watch denunciou esta segunda-feira, 13 de Março, que milhares de crianças ucranianas, que viviam em orfanatos, foram transferidas à força para a Rússia ou para territórios ocupados e estão agora em ‘sites’ de adopção. A ONG insta as autoridades russas a terminar com as “deportações forçadas de crianças” e acusa Moscovo de crimes de guerra.

As consequências da invasão russa da Ucrânia são “devastadoras” alerta a Human Rigths Wacth, denunciando que milhares de crianças ucranianas fora levadas à força para a Rússia ou para territórios ocupados e que estão agora em ‘sites’ de adopção.

Em comunicado, a ONG fala em “crimes de guerra”, insta as autoridades russas a terminar com as “deportações forçadas de crianças” e pede para que “o retorno das crianças capturadas ilegalmente seja a prioridade internacional”.

Com base em dados do Governo ucraniano, a organização referiu que 100 instituições que abrigavam mais de 32.000 crianças antes de 2022 estão agora em regiões sob ocupação parcial ou total da Rússia ou que Moscovo declarou anexadas.

A Human Rigths Watch pede ainda às autoridades ucranianas para reformar "urgentemente" o sistema de atendimento a essas crianças. A Ucrânia tinha, antes da invasão da Rússia, o maior número da Europa de crianças em instituições, ultrapassando, de acordo com dados do Governo, os 105.000 menores.

A HRW também exigiu que os aliados ocidentais de Kiev ajudem a Ucrânia a manter o sistema social, através de "uma estratégia coordenada para garantir o bem-estar das crianças".

"É preciso haver um esforço internacional coordenado para identificar e devolver as crianças deportadas para a Rússia, mas a Ucrânia e os seus aliados devem garantir que todas as crianças que foram ou permanecem institucionalizadas sejam identificadas e recebam apoio para voltar a viver com as suas famílias e nas comunidades”, concluiu.

