Papa Francisco marca hoje o décimo aniversário do seu pontificado

O Papa Francisco marcou hoje o décimo aniversário do seu pontificado com uma série de comunicações, nomeadamente críticas contra os estados autoritários. Em dez anos, o Papa Francisco tomou uma série de iniciativas para reaproximar a igreja dos mais humildes, dialogar com as outras comunidades e também para "arrumar a casa", do ponto de vista de Aura Miguel, jornalista vaticanista portuguesa.

No dia 13 de Março de 2013, o jesuíta argentino Jorge Bergoglio tornou-se o 266° Papa, ao suceder a Bento XVI, primeiro papa demissionário desde a Idade Média. Logo após a sua eleição, o antigo arcebispo de Buenos Aires e primeiro sumo pontífice originário da América Latina fez sua a missão de manter a Igreja unida em torno nomeadamente da sua doutrina sobre o casamento dos padres, o aborto e a homossexualidade, mas também definiu como prioridade abrir a Igreja e os seus 1,3 biliões de fiéis sobre o mundo.

Neste sentido, este crítico do imperialismo e do ultraliberalismo económico, apóstolo da ecologia e de mais justiça social, introduziu uma série de medidas visando aproximar a Igreja das preocupações das pessoas, numa altura em que os fiéis estavam em queda livre. Adoptou reformas visando lutar contra a corrupção no seio das finanças do Vaticano, deu mais representatividade aos leigos e às mulheres e também deu mais relevo aos"países periféricos" onde o catolicismo está em recuo ou em minoria.

Foi neste contexto que a chegada do Papa Francisco marcou uma mudança de estilo, na óptica da jornalista vaticanista portuguesa Aura Miguel.

"São dez anos muito ricos. é um pontificado muito interessante porque introduziu grandes novidades: primeiro no estilo dele, o nome que escolheu, a maneira como se veste, como abdicou de algumas vestes mais solenes, o facto de viajar num carro utilitário, de viver na Casa de Santa Marta, de ter uma clara preferência pelos mais pobres", refere a jornalista para quem "mesmo as suas primeiríssimas opções, poucos dias depois de ser eleito, ajudaram a perceber o seu estilo porque ele fez questão de celebrar a missa da quinta-feira santa numa prisão de menores e pouco tempo depois visitou Lampedusa por causa da tragédia dos migrantes".

Para Aura Miguel, o Papa Francisco "é um homem muito concreto, que gosta de encontrar gente e sobretudo de ir ao encontro dos problemas. é um papa muito realista e defende esta expressão que ele usa, a 'Igreja em saída'".

Isto traduziu-se no interior da Igreja por "uma série de medidas importantes, desde encíclicas até à reforma da Cúria, uma maior agilidade na ligação entre os bispos diocesanos e a Cúria e muitas outras coisas sobre a família, sobre os jovens e sobre a santidade", sendo que para a vaticanista, houve também mudanças na relação da Igreja com o exterior. Houve designadamente uma "aposta no diálogo com todos e, neste aspecto, estes dez anos de pontificado, com 40 viagens que o Papa já fez, grande parte são fora da Europa, em situações de minoria católica e também países com problemas graves", sublinha a especialista.

No âmbito das suas reformas, o Sumo Pontífice de 86 anos também encaminhou um trabalho de reconhecimento dos crimes dos quais a Igreja foi cúmplice, como foi o caso aquando da sua viagem no ano passado ao Canadá onde pediu formalmente desculpa pelos maus-tratos sofridos no passado pelas crianças ameríndias nos internatos geridos pela Igreja Católica.

Também encaminhou um trabalho de reflexão sobre formas de combater a pedofilia no seio da Igreja, depois de inúmeros escândalos em várias partes do mundo e nomeadamente em Portugal, onde foram recentemente denunciadas estas práticas. Neste aspecto, Aura Miguel considera que o sumo pontífice "foi eleito para 'arrumar a casa' e é isso que ele tem feito" com "mão firme nas questões dos abusos", o Papa tendo "chamado os presidentes das Conferências Episcopais do mundo inteiro para uma cimeira no Vaticano para haver uma coordenação a nível mundial, sem ceder nada a esta tragédia".

