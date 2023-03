Futebol: FC Barcelona e Real Madrid na luta pelo primeiro lugar na Liga Espanhola

Futebol

O FC Barcelona continua a liderar o campeonato espanhol da primeira divisão de futebol após a 25ª jornada com 65 pontos, após o triunfo por 0-1 na deslocação ao terreno do Athletic Bilbao. Quanto ao Real Madrid venceu por 3-1 o Espanyol Barcelona.

O líder do campeonato, o FC Barcelona, tem nove pontos de vantagem em relação ao Real Madrid após a 25ª jornada da Liga Espanhola de futebol.

FC Barcelona venceu e mantém liderança na liga

Os ‘blaugranas’ venceram por 0-1 na deslocação ao terreno do Athletic Bilbao.

O único tento foi apontado pelo avançado brasileiro Raphinha. Um cenário igual ao da semana passada em que o FC Barcelona venceu por 1-0 o Valencia com um golo de Raphinha.

Com este triunfo o FC Barcelona lidera a Liga Espanhola com 65 pontos, contando com 21 triunfos, dois empates e duas derrotas nesta época 2022/2023.

Real Madrid arrecadou triunfo

Os ‘merengues’ venceram em casa, no Estádio Santiago Bernabéu, por 3-1 o Espanyol Barcelona, clube catalão.

Os golos madrilenos foram marcados pelo espanhol Marco Asensio e pelos brasileiros Vinícius Júnior e Éder Militão, isto enquanto o único tento do Espanyol foi da autoria do avançado espanhol Joselu, este sendo o segundo melhor marcador do campeonato com 12 golos, classificação liderada pelo polaco Robert Lewandowski do FC Barcelona com 15.

Com este triunfo, os madrilenos continuam no segundo lugar com 56 pontos, a nove dos líderes catalães do FC Barcelona.

De notar que no terceiro lugar está o Atlético Madrid que venceu por 0-1 na deslocação ao terreno do Girona.

Os ‘colchoneros’ estão no terceiro posto com 48 pontos. De referir que o único tento foi da autoria do avançado espanhol Álvaro Morata aos 90+1 minutos.

Os dois líderes defrontam-se no próximo fim-de-semana a 19 de Março, o ‘Clássico’ do futebol espanhol entre o FC Barcelona e o Real Madrid no Camp Nou na Catalunha.

