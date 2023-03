Futebol

Futebol: SL Benfica e FC Porto não perderam pontos na Liga Portuguesa

David Neres (direita), avançado brasileiro, e Florentino Luís (esquerda), médio português, ambos jogadores do SL Benfica. © LUSA - TIAGO PETINGA

Texto por: Marco Martins 2 min

O Benfica venceu por 0-3 na deslocação ao terreno do Marítimo e continua na liderança na primeira divisão portuguesa de futebol com 65 pontos, mais oito do que o FC Porto.