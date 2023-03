Turquia: Há 20 anos nas mãos de Erdogan

Turquia

A professora de História ligada à Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, Djanira Couto, denuncia um clima de autoritarismo e alerta para deterioração da questão dos direitos humanos desde a chegada de Recep Tayyip Erdogan ao poder, em 2003. Todavia, a especialista do Médio Oriente reconhece que a Turquia registou avanços nas questões diplomáticas e económicas.

Vinte anos depois da chegada de Recep Tayyip Erdogan ao poder, a Turquia registou avanços no plano económico, reconhece Djanira Couto, professora de História ligada à Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais.

“Do ponto de vista económico houve um crescimento realmente notável, nestes últimos vinte anos, Isto fez criar uma classe média alta e com um poder de consumo muito maior”, explica.

A especialista do Médio Oriente denuncia o autoritarismo do partido de Recep Tayyip Erdogan, AKP, uma postura que acabou por se repercutir na deterioração dos direitos humanos e nas questões religiosas.

“O Partido AKP é um partido autoritário e isso repercutiu-se nos direitos humanos, nas liberdades cívicas e na religião”, alerta.

Djanira Couto refere que, nestas duas últimas décadas, o Presidente Recep Tayyip Erdogan demonstrou ser “um animal político” ao perceber a posição geostratégica do país.

“Politicamente ele é um animal político. Internamente falando, mas também do ponto de vista exterior, pois compreendeu a posição geostratégica da Turquia. Ele tem conseguido, não diria de triunfos diplomáticos, manter os interesses da Turquia. Por exemplo, toda a questão à volta da adesão da Suécia e da Finlândia à NATO, que ele tem conseguido bloquear”, notou.

A Turquia realiza eleições presidenciais no próximo dia 14 de Maio. Recep Tayyip Erdogan, no cargo desde 2014, recandidata-se ao cargo de chefe de Estado, disputando a corrida eleitoral com Kemal Kilicdaroglu, candidato da aliança da oposição.

