Dia de greve e manifestações no Reino Unido

#Reino Unido

Esta quarta-feira, dezenas de milhares de trabalhadores, incluindo professores, trabalhadores do metropolitano, médicos e funcionários públicos, estão em greve, no Reino Unido, para pedir aumentos salariais. A paralisação acontece no dia em que o governo conservador apresenta o Orçamento de Estado.

Os protestos duram há quatro meses, mas o dia de hoje é apresentado pela imprensa como uma das maiores jornadas de mobilização no Reino Unido. O país enfrenta uma inflação acima dos 10%, com o aumento a reflectir-se sobretudo no preço da alimentação e no custo da energia.

Em Londres, o metropolitano estava praticamente parado devido à greve dos condutores. Também os médicos dos hospitais públicos estão mobilizados desde segunda-feira. Os funcionários públicos juntaram-se igualmente ao protesto e os professores prometem continuar a greve esta quinta-feira. Todos pedem aumentos salariais para fazer face à inflação generalizada.

Em entrevista ao canal Sky News, Mark Serwotka, secretário-geral do PCS, principal sindicato do sector público, denunciou que dezenas de milhares de trabalhadores são obrigados a pedir ajuda nos bancos alimentares e outros "saltam refeições". "É um verdadeiro escândalo", criticou, considerando ainda que "é uma vergonha para o governo ter um tal nível de pobreza no sector público".

Esta quarta-feira, o governo conservador vai apresentar o Orçamento de Estado ao Parlamento e foi convocada também uma manifestação no bairro de Westminster.

