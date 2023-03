Drone: EUA e Rússia trocam acusações

EUA/Rússia

Os Estados Unidos e a Rússia continuam a trocar acusações sobre a queda de um drone americano no Mar Negro. Washington descreve um "acto perigoso e irresponsável" por parte dos russos, enquanto Moscovo afirma que dois caças russos interceptaram um drone, mas assegura que não foram responsáveis pela queda do aparelho.

De acordo com a versão do Ministério russo da Defesa, a queda do drone americano, que se encontrava na Península da Crimeia, resultou de “uma manobra brutal que acabou por ditar a queda do aparelho nas águas [do Mar Negro]”.

As autoridades russas acrescentaram que os caças não utilizaram qualquer armamento, nem entraram em contacto directo com o drone, tendo regressado em segurança para a base aérea.

Os Estados Unidos insistem que dois caças russos provocaram a queda do aparelho não tripulado, depois de o terem sobrevoado várias vezes. O porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, referiu que os caças russos lançaram combustível e danificaram a hélice do drone que acabou por se despenhar no Mar Negro.

Washington descreve um "acto perigoso e irresponsável" por parte dos russos, enquanto Moscovo fala numa "provocação", referindo tratar-se de uma manobra precipitada do drone que provocou a sua queda.

O episódio levou o Departamento de Estado norte-americano a chamar o embaixador russo no país para pedir explicações. O embaixador russo nos EUA, Anatolv Antonov, explicou que o drone em questão pode carregar cerca de 1700 quilos de explosivos, questionando sobre o qual seria a reacção dos EUA se um drone russo deste tipo fosse visto bastante próximo, por exemplo, de São Francisco ou Nova Iorque.

Esta quarta-feira, 15 de Março, a Kiev acusou a Rússia de tentar "estender" a guerra na Ucrânia a outras partes, após um incidente entre caças russos e um drone americano no Mar Negro. A ser confirmada a responsabilidade da Rússia, será o primeiro incidente deste tipo entre aparelhos não tripulados dos Estados Unidos e da Rússia desde a Guerra Fria.

