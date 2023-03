Futebol: FC Porto eliminado, Manchester City apurou-se com chapa sete na Champions

O FC Porto foi eliminado pelos italianos do Inter de Milão nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol, enquanto o Manchester City apurou-se para os quartos ao derrotar o RB Leipzig com um triunfo por 7-0.

O quadro dos quartos-de-final está quase definido na Liga dos Campeões europeus de futebol e não consta com a presença dos franceses do Paris Saint-Germain nem com a dos portugueses do FC Porto.

FC Porto sem soluções

Os azuis e brancos perderam por 0-1 na deslocação ao terreno dos italianos do Inter de Milão na primeira mão dos oitavos.

Esta terça-feira, 14 de Março, os dragões receberam os italianos na segunda mão para tentar inverter a situação.

O resumo do jogo até não será complicado. As duas equipas jogaram um pouco o mesmo futebol, tentando surpreender em contra-ataque e defendendo em bloco baixo.

Na primeira parte, os portistas tiveram uma oportunidade com um remate do internacional canadiano Stephen Eustáquio que foi bloqueado pelo guarda-redes camaronês André Onana, enquanto o clube de Milão também teve uma situação perigosa com o remate pé esquerdo do avançado bósnio Edin Dzeko que foi bem agarrado pelo guarda-redes português Diogo Costa.

Adeptos do FC Porto. © LUSA - ESTELA SILVA

Na segunda parte, e com os minutos a passarem, o Inter apostou numa postura ainda mais defensiva, deixando o controlo da bola ao FC Porto.

Os azuis e brancos criaram oportunidades, mas as situações mais perigosas apenas aconteceram no tempo adicional com um remate do avançado iraniano Mehdi Taremi desviado por André Onana mas a bola ainda bateu no poste, antes de, na mesma jogada, o sérvio Marko Grujic cabeceou para a baliza mas o esférico bateu na trave.

O resultado fixou-se num empate sem golos no Estádio do Dragão perante mais de 48 mil espectadores.

No conjunto das duas mãos, o Inter de Milão alcançou o apuramento para os quartos-de-final, vencendo por 1-0 com o único golo a ser apontado na primeira mão pelo avançado belga Romelu Lukaku.

O Inter junta-se ao AC Milan, o rival da mesma cidade italiana, nos quartos, enquanto o SL Benfica será o único representante português.

O Inter de Milão apurou-se para os quartos-de-final da Champions. © LUSA - JOSE COELHO

Manchester City esmagou o RB Leipzig

Após a primeira mão que terminou com um empate a uma bola na Alemanha, tudo era possível entre os germânicos do RB Leipzig e os britânicos do Manchester CIty.

Mas isto era sem contar com um jogador: Erling Haaland.

No Etihad Stadium, o avançado norueguês, que chegou ao Manchester City no Verão de 2022, apontou cinco golos, aos 22 minutos de grande penalidade, aos 24, aos 45+2, aos 53 e aos 57 minutos.

Em apenas 35 minutos, Erling Haaland juntou-se a duas lendas do futebol mundial: o argentino Lionel Messi (FC Barcelona) e o brasileiro Luiz Adriano (Shakhtar Donetsk). Agora são três os jogadores que conseguiram marcar cinco golos num único encontro da Liga dos Campeões.

De notar que Erling Haaland foi substituído aos 63 minutos, quando faltavam cerca de 30 minutos para o fim do jogo, uma opção do treinador espanhol Pep Guardiola.

Os dois outros tentos do Manchester City foram apontados pelo alemão Ilkay Gundogan e pelo belga Kevin De Bruyne.

O Manchester City apurou-se para os quartos-de-final, juntando-se a um outro clube inglês: o Chelsea.

Esta quarta-feira os dois últimos jogos da segunda mão dos oitavos-de-final: Real Madrid-Liverpool e Nápoles-Eintracht Frankfurt.

Erling Haaland, avançado norueguês do Manchester City. © REUTERS - MOLLY DARLINGTON

