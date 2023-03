Antony Blinken satisfeito com acordo de paz na Etiópia

Etiópia/Estados Unidos

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, viajou nesta quinta-feira, 16 de Março, para o Níger numa visita de cerca de 48 horas. Blinken esteve na Etiópia, de onde saiu satisfeito com o acordo de paz em vigor.

Publicidade Continuar a ler

Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, prossegue o seu périplo pelo continente africano, seguindo viagem para o Níger.

Na quarta-feira, 15 de Março, o secretário de Estado norte-americano esteve na Etiópia, onde se encontrou com o Primeiro Ministro etíope Abiy Ahmed e Getachew Reda, um alto responsável da Frente de Libertação do Povo do Tigray.

Para Antony Blinken, os acordos de paz ainda são válidos e salvam vidas:

“O conflito foi absolutamente devastador. Centenas de milhares de mortos. Violência sexual generalizada contra as mulheres. Milhões forçados a fugir de casa. Muitos partiram e precisam de comida e abrigo, bem como de medicamentos. Hospitais, escolas e empresas foram bombardeadas e destruídas.

O Acordo de Cessação de Hostilidades é uma grande conquista e um passo em frente. Permite salvar e mudar vidas. Calaram-se as armas.

Anunciei uma ajuda suplementar de 331 milhões de dólares em alimentação e assistência humanitária, que alcançará milhões de pessoas, milhões de etíopes afectados pelos conflitos, afectados pela seca”.

Antony Blinken é o mais alto responsável americano a visitar a Etiópia desde Novembro de 2020, altura em que começou a guerra entre o governo central da Etiópia e os separatistas do Tigray, no norte, um conflito oficialmente encerrado no passado dia 02 de Novembro com a assinatura de uma acordo de paz, sob a égide da África do Sul e com intervenção dos Estados Unidos.

Durante estes mais de dois anos, as relações entre Washington e Addis Abeba atravessaram um período de afastamento, com a Etiópia a ter sido excluída em 2022 da AGOA, um mecanismo americano que isenta certos países africanos do pagamento de taxas sobre as suas exportações.

Antony Blinken segue agora para o Níger, país que participou até terça-feira, juntamente com vários outros países do Sahel, em exercícios militares de duas semanas promovidos pelos Estados Unidos para apoiar a luta contra o jihadismo. As questões de segurança, democracia e desenvolvimento serão abordadas com as autoridades daquele país.

Refira-se que a deslocação de Antony Blinken à Etiópia e ao Níger acontece num momento em que os Estados Unidos têm estado a envidar esforços para reatar os elos com África, face ao avanço constante da China na área económica e mais recentemente da Rússia, no domínio da defesa.

Esta visita acontece, igualmente, num contexto de intensa actividade diplomática no continente, nomeadamente da Rússia, dos Estados Unidos e da UE – União Europeia -, na busca de apoios políticos relativamente ao conflito na Ucrânia.

Etiópia. Imagem de Ilustração. © Amanuel Sileshi / AFP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro