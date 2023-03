China, Irão e Rússia em manobras militares conjuntas

China/Rússia/Irão

Marco Martins com AFP

Texto por: Marco Martins com AFP

O Exército russo anunciou, nesta quarta-feira, o início das manobras navais no Mar da Arábia em conjunto com a China e o Irão, dois parceiros de Moscovo unidos na oposição aos países ocidentais.

Publicidade Continuar a ler

O Ministério russo da Defesa, na rede social Telegram, divulgou que “as Marinhas russa e chinesa”, bem como “as forças navais iranianas” participam desde quarta-feira, 15 de Março, num exercício naval trilateral, perto do porto iraniano de Chabahar.

Para os exercícios militares, a Rússia enviou um destacamento da sua Frota do Norte, que inclui a fragata "Almirante Gorshkov" e um petroleiro.

A China participa nos exercícios com o destróier, navio de guerra, "Nanjing", e o Irão com as fragatas "Sakhand" e "Jamaran".

O objectivo é realizar "manobras conjuntas de dia e de noite", treinar a "libertação de um navio capturado" e trabalhar na "assistência a navios em perigo", segundo o comunicado de Moscovo.

Desde o início da ofensiva na Ucrânia, há mais de um ano, a Rússia fez vários exercícios militares com os parceiros, por exemplo, a Bielorrússia, a China e a África do Sul.

Recorde-se que Moscovo e Pequim se apresentam como um contra-peso geopolítico contra os Estados Unidos e o mundo ocidental. O Irão, por outro lado, é acusado de entregar armas e munições à Rússia, para além de drones.

Navio russo. Reuters

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro