Futebol: Real Madrid e Nápoles nos quartos

O Real Madrid e o Nápoles são os dois últimos clubes apurados para os quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Já são conhecidas as oito equipas que vão marcar presença nos quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus: AC Milan, Inter de Milão, Bayern Munique, Chelsea, Manchester City, Benfica, Real Madrid e Nápoles.

Real Madrid sem forçar

O Real Madrid, que tinha esmagado o Liverpool na primeira mão por 2-5, voltou a vencer no Estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola, na segunda mão dos oitavos da Champions.

Esta segunda mão em território espanhol até foi mais equilibrada e cada uma das equipas teve oportunidades para abrir o marcador e passar para a frente.

No entanto isso apenas aconteceu aos 78 minutos com o único tento da partida a ser apontado pelo internacional francês Karim Benzema.

O Real Madrid venceu por 1-0 os ingleses do Liverpool e apurou-se para os quartos-de-final, sendo o único clube espanhol ainda presente na prova.

Karim Benzema, avançado francês do Real Madrid. © REUTERS - JUAN MEDINA

Nápoles versão ‘Victor Osimhen’

Os italianos do Nápoles apuraram-se pela primeira vez para os quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Os transalpinos venceram por 3-0 os germânicos do Eintracht Frankfurt no Estádio Diego Armando Maradona na segunda mão dos oitavos.

Neste encontro o jogador em destaque foi o internacional nigeriano Victor Osimhen que apontou dois dos três tentos, enquanto o polaco Piotr Zielinski marcou o terceiro golo da equipa italiana.

Recorde-se que na primeira mão os transalpinos tinham vencido por 0-2 na deslocação ao terreno do Eintracht Frankfurt com tentos apontados pelo italiano Giovanni Di Lorenzo e pelo… nigeriano Victor Osimhen que apontou três dos cinco golos da equipa italiana nestes dois encontros dos oitavos, que terminou com um triunfo do Nápoles por 5-0 no conjunto das duas mãos.

O sorteio dos quartos-de-final decorre na sexta-feira 17 de Março em Nyon, na Suíça.

Troféu da Liga dos Campeões europeus. © REUTERS - MURAD SEZER

